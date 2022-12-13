「起底」刑事化首案　裝修公司負責人洩客個資罪成候判

「起底」刑事化新例自去年10月生效，個人資料私隱專員公署在去年12月首次採取拘捕行動。1名裝修公司董事疑因客人拒絕支付尾數，在社交平台群組內披露2名客人的個人資料，成為首宗因涉嫌犯「起底」罪檢控個案。被告不認罪受審，今天（3日）在西九龍裁判法院被裁定2項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料 」罪名成立。裁判官余俊翔同意辯方所指，是次「起底」只屬私人糾紛，不涉公共秩序層面，准被告保釋至2023年1月3日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。

現年32歲被告葉駿軒，被控於2021年10月19日至29日期間，未經男子X及女子Y同意下，披露他們的姓名、綽號、住址、其僱主的名稱、X的手提電話號碼及Y的職業。X在審訊時供稱，去年3月他和女友Y買入1個二手居屋單位，並協議以約24萬港元，請相識的被告公司為新居裝修，他們先後向被告支付逾18萬港元。之後，X不滿被告表現，表明不收貨，拒絕支付尾數約6萬港元。被告之後在2個Facebook群組，批評X及Y是「無良黑心」業主，公開他們的個人資料，拍攝該單位的影片放上群組，又曾打電話到Y工作的地方滋擾。

裁判官裁決時提到，被告聲稱他純粹想提醒別人不要接事主的裝修工作，以免他人成為下一個受害者，才公開事主的資料。不過裁判官指出，被告所披露的個人資料，以及他所做出的行為，均超過提醒他人所須。雖然其中1個涉及的群組是屬於私人群組，但該群組其實是可以輕易加入。考慮到被告的貼文、相關對話和回應等，裁定被告罪成。辯方求情時指，是次「起底」並不針對警員等公職人員，而只是私人糾紛，嚴重性相對較低，冀法庭先索取社服令報告才判刑。

案件編號：WKCC 1638/2022