6旬婦立會叫囂被控藐視罪　律政司請求7名保安等人員作供

立法會今年5月開大會二讀《2022年撥款條例草案》期間，六旬婦疑在2樓公眾席上叫囂，稱遭警員迫害及要求徹查等，因而被警方拘捕。律政司因應此案向立法會提交請求，援引《立法會(權力及特權)條例》及《議事規則》，讓7名立法會保安、人員及受僱於立法會的人士在該案中作證。立法會主席梁君彥今日（13日）指示，已把請求列入明日（14日）立法會大會議程及審議。

被告鄭敏娜，被控違反《立法會（權力及特權）條例》下的藐視罪及干預立法會人員罪，指她於今年5月4日，在金鐘立法會綜合大樓會議廳2樓公眾席，在立法會舉行會議時引起擾亂，致令立法會的會議程序中斷或相當可能中斷；及於同日同地，抗拒2名正在執行職責的立法會人員游健麗及張樹偉。鄭指只是想表達訴求，並無意圖藐視會議，以及沒有襲擊該些立法會人員，有關案件已編定於明年2月3日至7日期間進行聆訊。

律政司今（13日）提出請求，讓7名立法會人員及受僱於立法會的人士在該案中作證，並有意援引證據以證明鄭爬上記者席的桌上大叫，向立法會會議廳丟掉其身份證；在該會議期間被命令離開公眾席；會議被暫停約5分鐘。據《立法會(權力及特權)條例》 (第 382 章)第7條，如未經立法會特別許可，任何議員或立法會人員，不得就會議紀要或證據紀錄等的內容和文件，在其他地方作證。而據《議事規則》第90(2)條，立法會主席梁君彥已按指示，把請求列入明日立法會大會議程。