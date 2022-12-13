斥香港轉為智慧型經濟太慢　議員促政府追落後

香港要發展為智慧城市，立法會發展智慧城市事宜小組委員會今日（13日）討論有關議題時，有議員批評本港轉為智慧型經濟仍有一段距離，建議設立中央數據庫；又有議員關注政府有否措施培養本地金融人才。政府回應指近年當局致力打通數據庫，將會建立授權數據交換站，形容效果類似大數據庫。

議員陳紹雄質疑政府指要推動智慧型經濟，惟現時只做到電子經濟、數碼經濟，斥「講嚟講去都係電子支付、虛擬銀行等等」，形容與轉為智慧型經濟仍有一段距離，需要追落後。他認為要推動電子商務關鍵在於人工智能和數據共享等應用，促請政府設立中央數據庫和制定相關數據保護法規。政府資訊科技總監辦公室署理副總監麥之駒回應指政府近年致力建立授權數據交換站，形容效果類似大數據庫，以達致部門間的數據互聯互通。至於長遠而言會否設立大數據庫，麥認為可以探討。

另一議員葛珮帆指出，政府期望未來3年需要2000名金融科技從業員，惟現時不少金融科技公司均表難以聘請人士，關注政府有否措施培養金融人才，以及人才請單的人才，再加上網絡罪案嚴重，問及本港有否足夠人才應付網絡保安工作。財經事務及庫務局副秘書長許澤森認為現時本港網絡保安的人才並不缺乏。另外，政府輸入人才清單中包含金融科技人才，當局經檢討後認為要發展相關項目同樣需要引入中層人才，亦有必要檢討增加人才來源地。至於本地人才培訓方面，他指現時不少大專院校均有提供相關課程，強調政府正努力培訓本地人才。此外，議員吳傑莊問及政府會否就虛擬資產交易平台的發牌數目設限，許澤森指以他所知沒有上限。