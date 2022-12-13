組織籲政府提供配套支援　助港青北上發展

為協助有意到內地發展的本港青年，提供更完備的創業發展配套，香港智庫組織「團結香港基金」與內地一間產業開發中心進行了一項聯合研究，針對香港青年在預備創業階段、落地實戰過程、當地生活配套這3個方面所遇到的困難，提出多項政策建議，包括建議粵港大學合辦開設創新和創業相關的副修或專修課程，讓港生可選擇在大學第3或第4年時，到內地大學修讀創業課程，完成課程後有機會將相關的「創業計劃」向潛在投資者推銷，進一步實踐創業理念。

為便利港生在當地發展，基金又建議可從教育、醫療等方面入手，提升港人在內地生活的便利程度，包括建議廣東省各市教育局放寬或取消港澳居民子女需「積分入學」的要求，讓港澳居民的子女享有當地戶籍學生的待遇，入讀當地公立學校，以便利港人融入當地生活。

此外，基金的報告中的建議亦包括，要求提升「孵化器」效能，為在創業階段的企業預支補貼額；亦建議特區政府駐內地辦事處牽頭，透過官商民聯動，通過校園進行聯合招聘會，以提高企業招聘及就業成功率，協助在內地的港人初創企業吸納新血；而在創新科技產業最重視的專利保障，基金亦提出建立「專利審查高速公路」的建逸，以提升對專利項目的保護。