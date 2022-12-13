單車節下周日舉行　約5000人報名　賽前檢測快測走唔甩

香港單車節將於下周日(18日)在尖沙咀東至三隧三橋(即昂船洲大橋、汀九橋、青馬大橋、尖山隧道、長青隧道、南灣隧道)舉行，比賽時間在清晨5時20分至下午1時30分，報名人數約有5,000人。而奧運銅牌得主李慧詩亦會參與「50公里組」的賽事，多名著名香港單車運動員亦會參與「30公里組」賽事。

在防疫措施方面，香港旅遊發局節目及旅遊產品拓展總經理伍子健表示，參加者須在比賽前14天接種3劑新冠疫苗、賽前48小時內進行核酸檢測，以及賽前12小時內進行快測，結果均為無染疫方可參賽。參加者在活動前48小時內接受大會安排，於中環九號碼頭及香港文化中心露天廣場的病毒核酸檢測站，並戴上活動手帶。伍又指，因為活動需要平衡公眾衞生及安全，所以參加者均須符合藍碼的要求，活動前後亦須佩戴口罩，並採取「流水式」起步。

在特別交通安排方面，活動當日凌晨1時起實施分階段封路安排。青馬大橋上層(往九龍方向)路段，於當日早上7時15分就會重開；而青馬大橋上層(往機場方向)及下層來往機場及市區方向則不受影響。除尖沙咀部分路段外，各主要道路將於上午11時或之前解封，包括汀九橋(往九龍）、南灣隧道(往九龍)、長青隧道(往九龍)、昂船洲大橋(往九龍)、長青橋(往九龍)、尖山隧道(往沙田)、青葵公路(往九龍)及西九龍公路(往九龍)等。旅發局指，局方會在臨時封路的路口，設置適當的交通標誌，為道路使用者提供充足指示；透過不同渠道，提早向公眾發布有關封路及改道訊息，以便市民及早計劃行程。天文台預料當日天氣寒冷，旅發局提醒參加者需要注意保暖。