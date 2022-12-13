今增13721確診　輸入佔791宗　多37患者離世

新冠肺炎惡疫難息，本港連續7日單日確診數破萬宗。衞生防護中心公布，今日(13日)新增13,721宗確診，包括12,930本地及791宗輸入病例。醫管局呈報多37名患者離世，分別為22男、15女，年齡介乎50歲至98歲，當中有5人來自院舍。死者當中有2人已接種4針疫苗、19人已打3針。第5波疫情至今已累計10,808染疫亡。

變種病毒方面，截至昨日(12日)，本港輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現131宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、6宗BF.7及145宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，多35間院舍錄得新個案，涉及27間安老院、8間殘疾院舍，合共53名院友及13名員工染疫，故有43名院友被列為密切接觸者。學校方面，多968間學校呈報3,086宗確診個案，涉及2,669名學生和417名教職員，來自210間幼稚園/幼兒中心、383間小學、350間中學及25間特殊學校，其中有31間學校、共35班疑現傳播，需要停課7天。