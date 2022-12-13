多26地點納強檢　西半山堅都大廈及屯門御海灣1座等上榜

再增26個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該26個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.屯門龍門居16座

2.屯門龍門居1座

3.長沙灣蘇屋邨蘭花樓

4.屯門御海灣1座

5.長沙灣蘇屋邨金松樓

6.牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.青衣長青邨青楊樓

2.屯門友愛邨愛德樓3座

3.慈雲山慈愛苑愛寧閣

4.將軍澳都會駅城中駅10座

5.將軍澳新都城1期1座

6.屯門兆康苑兆榮閣

7.九龍灣麗晶花園19座

8.荃灣錦豐園1座

9.大埔太湖花園3座

10.屯門大興花園1期3座

11.上水上水中心6座

12.馬鞍山嵐岸6座

13.粉嶺牽晴間4座

14.屯門大興花園2期6座

15.紅磡黃埔花園錦桃苑15座

16.鰂魚涌海灣街2號濱海大廈

17.馬鞍山海典居8座

18.元朗蝶翠峰15座

19.半山區堅道80-88號堅都大廈

20.紅磡黃埔新邨樂富樓