多26地點納強檢 西半山堅都大廈及屯門御海灣1座等上榜
2022年12月13日 17:55
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屯門御海灣1座污水驗出病毒。
再增26個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(13日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該26個地方的人士，須於明日至後日(14日至15日)期間進行病毒檢測。
污水驗出病毒的地點如下：
1.屯門龍門居16座
2.屯門龍門居1座
3.長沙灣蘇屋邨蘭花樓
4.屯門御海灣1座
5.長沙灣蘇屋邨金松樓
6.牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓
涉及多宗病例的地點如下：
1.青衣長青邨青楊樓
2.屯門友愛邨愛德樓3座
3.慈雲山慈愛苑愛寧閣
4.將軍澳都會駅城中駅10座
5.將軍澳新都城1期1座
6.屯門兆康苑兆榮閣
7.九龍灣麗晶花園19座
8.荃灣錦豐園1座
9.大埔太湖花園3座
10.屯門大興花園1期3座
11.上水上水中心6座
12.馬鞍山嵐岸6座
13.粉嶺牽晴間4座
14.屯門大興花園2期6座
15.紅磡黃埔花園錦桃苑15座
16.鰂魚涌海灣街2號濱海大廈
17.馬鞍山海典居8座
18.元朗蝶翠峰15座
19.半山區堅道80-88號堅都大廈
20.紅磡黃埔新邨樂富樓
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