林卓廷尹兆堅及黃碧雲涉立法會擾亂秩序　分別被判囚3至7周

因涉泛民初選案、被控違反《港區國安法》的前立法會議員林卓廷、尹兆堅與黃碧雲，涉及4宗立法會擾亂秩序案而被起訴。包括林在2018年「一地兩檢」草讀二讀期間，拒絕按主席命令離開會議廳，而尹則從旁協助林；2020年內會主席選舉中，黃被指將她的選票交給尹，讓尹在另外的委員會選舉中有2票可投。3人所涉的案件今(13日)在西九龍法院再訊。尹兆堅與黃碧雲各承認2項藐視罪，尹兆堅和林卓廷再承認1項妨礙正在執行職責的立法會人員罪。主任裁判官羅德泉指，議事應為嚴肅的過程，卻演變為一場又一場的鬧劇，被告的行為不能容忍，判尹兆堅入獄7周，黃碧雲入獄4周，林卓廷入獄3周。裁判官批准尹就此案以1萬港元擔保，等候刑期上訴，但他現仍須就初選案還押。

就着首件事件，案情指，2018年6月13日立法會「一地兩檢」草案二讀，時任運輸及房屋局局長陳帆正發言期間，有立法會議員離開座位大聲說話，令會議中斷。時任立法會主席梁君彥要求議員保持肅靜。林卓廷不理會，梁遂下令他離開會議廳。林拒絕自行離開，保安試圖帶他離開時，林不斷掙扎，尹兆堅亦走近，阻止保安帶走林。過程中，林右肘擊中1名保安胸部。此外，2019年10月11日立法會內務委員會選主席期間，尹曾持標語牌衝擊及撞向保安人員。

另外，2020年10月16日，房屋事務委員會及環境事務委員會，先後在立法會綜合大樓須先選出正副主席。其中在房委會選舉中，每位出席議員均獲發一張選票，黃碧雲將選票留在桌上便離開會議室。投票結束後，黃返回會議室，將選票放入一張對摺的紙，再放入手袋離開。其後，環委會選主席時，黃及尹兆堅均有投票。1分鐘後尹卻舉手示意尚未投票，再次放一張選票到票箱。秘書處助理發現異樣，會後由委員會主持何君堯報警。相關片段拍攝到，尹第1次投票，是用黃碧雲在房委會主席選舉中未有使用的選票，第2次投票才用環委會的選票。最後，2020年10月16日，立法會發展事務委員會舉行主席選舉，黃不斷干擾主席台前咪高峰及大叫。

案件編號：ESCC2993/2018、ESCC757、758/2021、WKCC3842/2020