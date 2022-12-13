精簡城規程序推收地提早賠償　撥款大增逾半至近百億元

當局提出精簡城規發展條例程序的條例草案，惟在容許政府收地可隨即發放安置補償方面，被質疑是僭越立法會工程撥款審議權。立法會文件披露，當局將向立法會申請2023/24年度的基本工程儲備基金整體撥款，當中有關「土地徵用」的建議撥款，將比2022/23年度大增56.2%至近百億港元，當中包括就交地、收地及雜項補償會增加1.34億港元；及就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼將增加34.44億港元。

財經事務及庫務局向立法會提交文件，首次披露基本工程儲備基金整體撥款中有關收地後即賠償的撥款申請金額。對比2022/23年度的核准撥款總額63.71億港元，2023/24年度的建議撥款總額大幅增加至99.50億港元，增幅達56.2%。當中包括交地、收地及雜項補償由2022/23年度的1,500萬港元大增至2023/24年度的1.49億港元；而就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼方式，將由2022/23年度的63.56億港元增至2023/24年度的98.9億港元，增幅達54.18%。

當局早前提出精簡城規條例草案，提及批准收地後可隨即發放安置補償，即繞過立法會審批有關的工程撥款，而是直接由基本工程儲備基金整體撥款中支付土地賠償。相關做法被質疑僭越立法會的工程撥款審議權，令立法會淪為橡皮圖章。