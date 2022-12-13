數據指大幅加煙草稅有效推動戒煙　委員會倡加至每包100元

《施政報告》提出在2025年將吸煙率降至7.8%，香港吸煙與健康委員會今日(13日)表示，為有效推動戒煙，促請政府明年大幅增加煙草稅100%，並隨後按年增加稅率，建議每包捲煙的零售價由62港元增加至100港元。委員會總幹事黎慧賢引用數據指出，大幅及持續增加煙草稅能有效推動戒煙，並將在2023至24財政年度帶來約80億港元的額外稅收。

黎續稱，高煙草稅政策可避免通脹和收入增長削弱煙草稅成效，政府在1983年及1991年份別增加煙草稅300%及100%後，吸煙率大幅回落8.4個百分點，黎指煙草稅於過去20年間，17年被凍結「非常不理想」。香港大學護理學院副教授王文炳引用該校一項調查指出，76%受訪者支持明年增加煙草稅，另有約67%的現時吸煙者會因捲煙零售價上升，而選擇戒煙或減少吸煙。

戒煙成功的李先生表示，自己吸煙已有30年，當年是因煙包價格便宜，「同茶餐廳一餐飯差唔多」，使他深陷煙癮，難以自拔。他估計若煙價增加至少1倍，才能使煙民有較強動機下決心戒煙。另外，對於有說法指加煙稅會導致走私煙氾濫，港大衞生學院名譽教授林大慶指這只是有心人的炒作，藉機蒙騙市民，貶損加煙稅政策，反而正正凸顯加煙稅對減低市民吸煙意欲有非常大的作用。他認為煙稅最好每年加，「加得越多，效果越好」。