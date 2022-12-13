3男女違反隔離或檢疫令　今被判監禁兩周及緩刑12個月

衞生署今日(13日)表示，3名人士因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)，今於東區裁判法院被判刑。署方發言人強調，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，署方必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首2宗個案涉及1名30歲女子和1名49歲男子，早前確診並獲發隔離令期間，曾分別於8月2日和9月24日離開隔離地點及移除電子手環。該名女子被控一項違反《規例》第23(1)、(3)及(5)條和一項違反《規例》第23(1)、(4)及(5)條，而該名男子則被控違反一項《規例》第32(1)及(3)條和違反一項《規例》第23(1)、(4)及(5)條。他們今日於東區裁判法院分別就各項罪行被判處監禁兩周，緩刑12個月，同期執行。

第3宗個案涉及1名43歲男子，早前獲發強制檢疫令，期間於5月14日離開檢疫地點，被控違反《規例》第22(1)、(4)及(6)條，今日於東區裁判法院被判處監禁兩周，緩刑12個月。