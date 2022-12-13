斥理大國安教育測驗如「六合彩不斷買」　議員質問政府可否接受

政府近年強調國安教育，立法會今日（13日）一個委員會討論相關事宜。議員梁熙指各資助院校的國安課程差別大，批評香港理工大學的國安教育測驗，以多項選擇題測試，且答錯可重新作答至合格為止，形容為「無限次復活」，讓市民感覺做法敷衍，另有議員質疑教育局有否機制檢視各院校的國安教育課程。

對於梁熙問及是否滿意理大的做法，教育局副局長施俊輝回應指，由於不同院校的情況不一，所以各大學在推動國安教育不盡相同，而教育局會尊重大專院校設計課程自主，但強調大學教育資助委員會有機制監察不同課程的質素。梁續追問，政府是否可接受國安教育測驗有如「六合彩不斷買」，「錯咗不斷撞，撞到啱都可以接受」。施認為課程設計，有多個部分，指不能單獨留意一項。

至於近日有大學學會在社交網站發表關於「理大圍城3周年」貼文，校方訓誡。教育界議員朱國強批評現時國安教育未能發展預防性功能，認為要改變現狀需要針對不同學生就國安教育進行深化，特別是學會幹事，但現時不是每一間大學都會以學會幹事為對象深化，斥「往往要出咗事先去處分，令人費解」，問及政府如何加強學會幹事國安認識。施回覆稱，認同國安教育不能只是形式，至於針對學生會和組織，指有院校提供講座予學生組織代表，認為做法有效。

議員周文港亦批評不少院校將國民及國安教育 「東西拼湊、炒埋一碟」，又批評都會大學以「誠信、公正、毅力、創新」這一類「西方價值」視為國家安全的一部分。施指開展國安教育是大學責任，認為國安教育可以以多種方式進行，並透過不同活動互相配合，他相信兩者均有助推動國民及國安教育；另一議員郭玲麗指各院校的國安教育課程編排上參差，關注教育局是否有機制檢示有關課程，確保「唔會教錯野」；施回應指不同院校課制定課程時有參考不同專家意見，相信有一定質素。