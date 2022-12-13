不滿聯合國報告抹黑香港　議員批港府回應答非所問

港府根據《經濟、社會與文化權利的國際公約》提交第4次報告。多名議員今日（13日）在立法會政制事務委員會上，對聯合國經濟、社會及文化權利委員會就該報告列出的問題清單表示不滿，甚至認為當中存在抹黑，指該委員會並非友善。有議員亦批評政府答非所問，建議政府講解時應簡而精。

議員黎棟國指出問題清單顯示，其中列明需要港府提供資料說明採取了何種措施，處理關於參與民主活動人士及其家人在獲得就業、社會保護、住房、醫療保健和教育方面面臨歧視和報復的報告。他批評政府的回覆沒針對問題，僅以《港區國安法》作回覆，他稱「恕我睇書及報紙少」，並指香港並無發生上述情況，「數唔到香港有例子」。政制及內地事務局副局長胡健民回應指對抹黑會作澄清，強調「有就有無就無」。

另一議員林琳指政府文書過於文縐縐，建議以「西式腦袋」的思維作簡短回應才有用，她又引述過往出席聯合國會議的經歷，稱有委員會非友善，自己要多次確認名牌的存在，以保證可以發言。胡健民稱香港為中國代表團的成員，會配合國家部署及策略，亦會透過媒體發放資訊。

至於議員狄志遠則詢問港府對落實普選時間表的進程。胡健民表示現屆政府的重心在改善民生及經濟上，普選並非重點，惟胡強調普選亦是《基本法》所列明的，政府會朝此方向繼續執行。