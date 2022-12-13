酒店明起可接待新冠患者　多名員工如現病徵須呈報

隨着內地宣布新防疫措施，澳門亦陸續優化及調整防疫政策，並於明(14日)起進入過渡期的第二階段，並及推出感染者居家隔離治療措施。澳門衛生局表示，由明日起當地的酒店業場所可接待新型肺炎確診者和密切接觸者。有關建議要求酒店方採取一系列的嚴格措施，包括確保客人嚴格執行佩戴口罩、保持至少一米距離等。如同一時間有多名員工出現發燒或呼吸道病徵，酒店須立即向局方呈報。

衛生局今日就給新措施向店業場所發出管理建議文件，當中要求相關場所布局和環境衞生措施需做好通風系統的定期清潔和消毒。並嚴格落實一客一換制度，保持環境衞生清潔，及時清理垃圾，公用物品、公共接觸物品等應每天清洗和消毒。對客人管理方面，所有進入酒店人士均須量體溫；如發現客人出現發燒、乾咳、乏力、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉或其他呼吸道症狀，建議客人按相關指引作跟進處理。

員工方面，酒店須做好員工的健康監測，任何時候發現有發燒或呼吸道症狀的員工，應允許其暫停上班，並囑其及早就醫；對員工進行必要的衞生消毒、個人防護等防控知識培訓；鼓勵員工使用電話與客房內客人溝通，減少接觸；如需安排員工用膳，建議分時段錯峰進行，用餐時亦應保持至少一米的距離。