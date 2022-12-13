涉屢發煽動貼文及起底　被捕私影男明日提堂

香港警務處國家安全處(國安處)在昨日(12日)上午於香港仔區採取執法行動，拘捕一名(49歲)男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪及第486章《個人資料（私隱）條例》第64條「未獲資料當事人同意下披露其個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指明傷害」罪。至今日(13日)，國安處暫控該名疑犯兩項「未獲資料當事人同意下披露該當時人資料」罪及一項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指明傷害」罪。案件將於明日(14日)上午在西九龍裁判法院提堂。

據了解，疑犯為「私影」攝影師，沉迷拍攝色情及不雅照片，不時招攬年輕少女任模特兒，並把大尺度照片公開發布。在今年8月至11月期間，他在其個人社交平台帳戶疑多次發布具有煽動意圖的訊息，包括有關國際欖球賽事中播錯與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，以及寫錯國歌名事件的貼文，企圖延續「黑暴」的違法行為。

另外，疑犯亦無視「反起底」條例，發布違反個人資料（私隱）條例有關「起底」罪行的訊息，借早前西灣河搶槍案罪犯被判刑一事，再次發布針對在該案開槍的警員及其家屬的起底貼文，伺機煽動仇恨。警方根據法庭手令，搜查疑犯的住所和辦公室，並檢獲曾用作發布相關訊息的電子通訊工具。