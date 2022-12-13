修訂中大規程私人草案　校董會由55減至34人　校外人佔多數

立法會教育事務委員會本周五(16日)討論張宇人、劉國勳及鄧家彪等議員擬提出的修訂《香港中文大學規程》的私人草案，據他們提交委員會的文件，提出多項重要修訂建議，包括把校董會的成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相的比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。

其他修訂建議，包括大學校董會的主席和副主席由監督委任；校長和常務副校長須由大學校董會藉不少於當其時全部成員的四份之三投票通過的決議聘任；司庫由總監委任；及

明文規定大學受薪僱員不能獲委任為司庫或校董會副主席。

文件指2019年反政府動亂期間，中大校園內發生了人神共憤的暴動事件，中大校方在事件中所持態度及處理手法叫人驚訝，不單有損校譽，更嚴重衝擊公眾對中文大學的信任，叫校外主要持份者極度失望其後，中大校董會在校長續任和校徽改動等公眾關注的議題上所表現出的我行我素，更叫校外持份者深感沮喪。他們又指《宋達能報告》發表至今已20年，教資會其他院校已進行相應改革，唯獨中文大學校董會的組成、管理架構和管治方式仍舊陳封不動，與香港時代脫節；作為一個接受公帑資助的機構，情況不能接受，故他們認為立法會有責任對此等亂象採取行動，撥亂反正，以向公眾交代。