因應港府新防疫措施　司法機構更新入法院大樓安排

港府今日(13日)公布多項放寬防疫措施，司法機構今晚(13日)亦公布，因應政府最新安排，法庭使用者由明日(14日)起進入法院大樓時，毋須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地的二維碼，但需出示「疫苗通行證」以供司法機構使用「驗證二維碼掃描器」作出主動查核。

因應公共衞生狀況轉變，司法機構表示將繼續實施一系列措施，以確保在情況許可下法庭可安全地處理事務。當中正接受任何規定的檢疫或正在等候強制檢測結果的人士；或確診人士仍不會獲准進入法院大樓。進入法院大樓的法庭使用者須接受體溫檢測。除非法官或司法人員另有指示或准許，否則他們須時刻佩戴外科口罩。

法庭座位數目繼續有所調整，而法庭內的適當位置會繼續設置保護屏風及隔板。公共地方的清潔及消毒會繼續按需要頻密地進行。而現行要求所有法官和司法人員、司法機構支援員工，以及出席涉及陪審團的法庭程序的陪審員、法律團隊和檢控人員，每天須進行快速抗原測試的安排將會繼續。