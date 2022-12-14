生產力局設創科遊學館　培育創科人才

「創科遊學館」展出以航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技六大創科教育主題的應用方案。

政府及學界近年積極推動STEAM(科學、科技、工程、藝術及數學)教育，以配合未來創科產業的發展藍圖。香港生產力促進局設立全新的「創科遊學館」設於生產力大樓，展出以航天科技、網絡安全、綠色及生物科技、機械人工程、智慧城市及虛擬世界科技六大創科教育主題的應用方案，藉以啟發老師及學生對創科的認識和興趣，從而培育本地創科人才庫。

生產力局又公布全港家長教師STEM網上問卷調查結果，是次調查獲逾千名家長及教師回覆，86%家長認為孩子應由小學開始接觸創科教育，79%家長認為應把創科教育列為校內正規課程，75%家長認為學校投放在STEM的資源不足夠或一般，47%家長沒有自行讓孩子參與任何STEM相關活動。

STEM教師推行創科教育方面，82%教師認為個人在STEM方面的知識和經驗只是一般或不足，80%教師認為學校投放在STEM教育的資源只是一般或不足夠，只有29%學校將STEM課程列為學科之一，並由專責STEM的老師負責教授，28%教師反映需要花超過四成以上時間於行政事務上，增加了推動STEM教育的難度。