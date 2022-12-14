港大研製新型微米尺度3D打印機　用於多層防偽標籤

香港大學機械工程系Ji Tae Kim博士領導的團隊開發了高精度3D打印方法，可以生產新的極化編碼3D防偽標籤。與傳統2D標籤相比，這個新的3D標籤可以加密更多數字信息。這項研究已在學術期刊《Nano Letters》發表。

二苯胺(FF)是一種二肽物種，由於其獨特的光學特性而被選為數據加密的材料。港大機械工程系Jihyuk Yang博士指出，由於其與阿茲海默症的聯繫，FF長期以來被神經科學家所關注。近年來，FF因其獨特的特性，例如由結晶性質引起的壓電性和光學上的雙折射性，被認為是一種新型電子和光子設備材料。

新型3D打印方法結合了材料本身性質驅動的分子自組裝，可以打印具有可編程結晶度的多段3D FF微像素以用於高密度數據加密。 通過利用無定形態和結晶態片段對偏振光的不同響應，單個微小的3D像素可以加密為「0」和「1」組成的多位數二進制代碼。在僅僅4平方微米中，比髮絲的尺寸要小1000倍的區域上，通過單個的11段編碼的獨立像素，加密信息的容量可以增加到2的11次方。這個3D打印技術可有效用於任何地方和任何時間定制的防偽安全標籤，從而加強個人和公司的信息安全性。