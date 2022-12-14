醫衞局指放寬不代表新冠疫情過去　盧寵茂死撐：勿刪安心出行

港府宣布進一步放寬措施，今日(14日)起撤銷掃描「安心出行」、但仍保留進入食肆等要出示「疫苗通行證」的要求；取消入境人士「黃碼」限制；減少向住宅大廈發出檢測公告、豁免3歲以下幼童須強制檢測及11組別從業員的定期檢測；居家隔離免戴電子手環等措施。

醫務衞生局局長盧寵茂今早在電台節目表示，調整措施不代表疫情過去，重申是次只是取消掃描，該程式仍可登記核酸檢測，出示疫苗通行證，並非完全放棄，呼籲市民勿刪除有關應用程式。疫苗通是推動市民打針重要措施，目的在於鼓勵打針，而非推行疫苗通，希望市民不要「搵錯對象同敵人」。他又指，新冠病毒對市民仍帶來風險，尤其是長者及幼童，呼籲市民仍要戴口罩及做好防護措施。

外防方面，盧表示仍會維持入境人士的核酸檢測，由於不時仍有新變種病毒出現，主要以往外來輸入的方式流入本港，故不能鬆懈。當局可透過核酸檢測監測有關情況，若入境人數增加，有需要調整相關政策，當局會適時公布。

至於逐步減少向住宅大廈發強檢公告，盧寵茂表示，大方向是縮小強檢範圍及每日發出公告的數目，考慮到幼童染病大多涉及家人傳染，故豁免3歲以下幼童做強檢。當局會視乎有關大廈是否出現明顯聚集性爆發，去決定是否發出強檢公告。