暴動致兆康站設施損毀　4男女囚31.5至42個月　官斥害人害己

3年前屯門港鐵兆康站發生示威衝突，引致港鐵及輕鐵多項設施被破壞，兩鐵事後花費逾870萬港元維修。警方事後拘捕涉案5名男女，5人早前分別承認及被裁定暴動罪成，其中4人今（14日）在區院被判囚31.5個月至42個月，餘下一名案發時只14歲的女生則被判入教導所。法官李慶年指2019年反修例風波引發出一連串暴亂事件，很多只有10或20多歲的年輕人參與，正如本案5名被告，縱然他們懷着改變社會的理念，但以違法方式表達，害人害己。

5名被告依次是何嘉俊(23歲)、雷呈昊(20歲)、黃健進(35歲)、梁姓女生(案發時只14歲，現年17歲)及陳朗婷(24歲，女)，同被控一項暴動罪，指他們於2019年10月7日，在屯門港鐵兆康站及輕鐵兆康站一帶，連同他人參與暴動。何及梁認罪，2人分別另有一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，則獲准擱置處理，存檔法庭。其餘3人則否認控罪受審後被裁定罪成。何被判囚31.5個月，雷、黃及陳同被判囚3年6個月，梁則被判入教導所。黃因感染新冠肺炎，今未能到庭。

法官判刑時指本案的暴動明顯是預先計劃，示威者更帶備口罩及長棍等，有備而來。他們大肆破壞鐵路設施，造成嚴重破壞，不但事後維修費逾800萬港元，亦影響市民使用公共交通工具等，且參與人數逾百人，規模大及對公眾造成嚴重滋擾，認為本案暴動的規模及情節屬中等，考慮後將被告判以上述刑罰。法官又希望被告能反省及嘗試彌補，能「以夢為馬，不負韶華」。

案件編號：DCCC 106/2021