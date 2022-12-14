食肆免掃安心方便食客　接冬至及新年訂枱查詢　業界冀再度放寬

市民今日(14日)起進入食肆毋須掃「安心出行」，但仍要出示疫苗通行證。市面上不少餐廳食肆，已將「安心出行」二維碼反轉或移除，僅在當眼處設置針卡掃描裝置，方便食客使用。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯今早在電台節目表示，業界暫時未見到生意大幅反彈，不過，已有市民致電查詢冬至及新年的訂枱，相信對業界的生意有正面幫助。他認1取消「安心出行」及「黃碼」等，對餐飲業，尤其中菜生意幫助正面，估計不會出現V形反彈。

徐汶緯表示，大部分食肆已除下「安心出行」二維碼，僅保留「疫苗通行證」掃描器，部分食客不習慣出示電子針卡，須食肆員工教導，而紙本針卡使用率不高。業界又期望當局會有進一步放寬，包括取消「疫苗通行證」。

東網記者今早到在紅磡一間食肆視察，經職員簡單指示，食客進入餐廳時將已保存在「安心出行」內的針卡，直接往掃描器上掃描後就內進，減省了一個掃描步驟。市民林先生表示習慣到餐廳享用早餐，並指已習慣兩個掃描步驟，惟稱現時是方點了一點。對於當局仍保留掃針卡步驟，他認為可接受，對於食肆及食客來說皆有保障。食客梁小姐則表示，認為自己先掃「安心出行」後直接顯示針卡較方便，指現時的新安排須時間重新適應。她續指，保留掃針卡對自己來說有心理保障，贊成當局保留相關規定。