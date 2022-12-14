斥東九龍線遲遲未動工　葉劉：如果有地畀港鐵起樓係咪會快啲

政府在《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍線，以解決九龍東的交通問題，惟拖延8年至今仍未動工。有議員批評事件反映香港速度落後過人，批評港鐵以技術困難為藉口，質疑「如果有地畀港鐵起樓係咪會快啲」完成到東九龍線。政府回應指不相信向港鐵提供起樓的土地，會令本來的可行性有所改變。

議員葉劉淑儀則批評港鐵稱重型鐵路上山難技術困難多，但其實小蠔灣車廠的興建方法同樣困難港鐵方面仍能完成，又提及曾有港鐵高層向議員反映，若然當局希望興建南港島綫（西段）「叫政府畀多啲地我哋起樓」，質疑如果有地提供給港鐵起樓，東九龍線發展會否能夠加快。運輪及物流局副局長廖振新回覆指，不相信有地起樓會令本來的可行性有所改變，而且初步研究結果亦未談及財務安排。

一直要求政府「找數」的議員鄧家彪歡迎政府相隔8年終於讓彩雲、「四順」等數十萬名居民多一個出行選擇，但事件反映政府興建鐵路慢又貴，關注政府會否直接採用內地施工技術，並承諾在2030年前興建好高架無軌捷運系統。廖透露，明年年中將會完成初步技術可行性研究，公布結果並交代推展時間表，強調建造鐵路相當複雜，所以時間上會比一般道路慢，故現階段無法承諾2030年前興建好高架無軌捷運系統，又承諾會考慮採用內地系統。

旅遊界姚柏良則形容東九龍線的擬議走線「大打折扣」，指居民期望新線能途經藍田、寶達、彩虹，甚至連接至寶琳，但現時的走線「少咗一大段」，質問當局會否有確實興建時間表？另一議員陸頌雄又指擬定路線未能做到循環及「雙頭接駁」，局限鐵路系統成效。

另一議員楊永杰指安達臣山道一帶地勢環境與慈雲山相若，質疑為何慈雲山無法做到高架無軌鐵路，建議政府獨立興建由竹園出發，經慈雲山道到彩虹站的鐵路。廖回覆指，若然在該處興建高架無軌鐵路會經過不少已建成地區，故可行性較低，不過表示聽到議員意見會就跟進建議。