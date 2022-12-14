黑幫有關傷人案　今年首10月268宗　掃黑兩個月拘1600人

近日本港接連發生多宗鬧市斬人案，甚至有中環槍擊案，多涉及黑幫，有議員關注相關問題，認為會危及市民的人身安全，破壞香港的國際形象。保安局表示，今年截至10月共接268宗與黑幫有關的傷人及嚴重毆打案，與去年同期相若，又指警方有針對相關問題進行執法及宣傳活動，在近兩個月的大型行動中，共拘捕逾1,600人。

保安局回覆議員李浩然的書面質詢時指，雖然警方留意到近月發生數宗較為嚴重的暴力傷人案件，但在整體傷人及嚴重毆打案的數字，今年首10個月共錄得2,980宗，較去年同期跌14.2%。其中約9%(268宗)與黑幫有關，較去年同期的271宗，數字相若。

局方又指，警方一直加強以情報為主導的執法行動，並與本地及境外相關執法機構保持緊密聯繫，打擊黑幫非法活動，堵截收入來源。執法方面，於上月11日至28日展開大型反三合會行動，巡邏多個娛樂場所，共拘捕逾900人，包括相關黑幫高層成員，涉嫌串謀傷人、藏有攻擊性武器、販運危險藥物等。針對世界盃期間非法賭博，上月13日起展開「戈壁」及「風盾」行動，截至本月8日，共搗破119個懷疑與非法外圍活動有關的處所，拘捕789人。