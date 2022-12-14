議員關注普教中拖慢教授進度　批政府無資助專上學生考普通話試

本港落實普教中已有一段時間，議員關注本港學生普通話能力。提出口頭質詢的議員郭玲麗表示，本港專上學生畢業時可獲資助進行國際英語測試，相反國家語委普通話測試沒有相關資助，詢問當局會否資助全港專上學生，在畢業時進行測試。

議員蘇長榮則指本港與內地的交流愈來愈頻密，港人要有一定的普通話能力，但香港在考試制度及政府招聘時未有配合，詢問會否將普通話口語考試增至語文科的必考科目，以及政府日後在招聘公務員時，會否將普通話能力列為其中一項考核標準。

教育局局長蔡若蓮回應稱，目前專上學院有就普通話向全體學生提供培訓及考試，有需要會推動相關資助。而下一屆文憑考試中文科目將取消口語考試，但強調過往一直都允許學生使用粵語或普通話應考，至於公務員招聘會否要求普通話考試，則要視乎工作要求，會將意見傳達相關部門。

教育界議員朱國強關注普教中拖慢教授進度，導致學校低年班時使用普通話教學，但高班後則轉為粵語教學，要求當局在開始普教中前，就為學生開辦適應課程，改善情況。議員譚岳衡則查詢，本港普通話達標的教師是否會與國家語委普通話測試對接？

蔡若蓮認同同學、老師的普通話能力，以及學習環境是普教中的關鍵因素，亦認為需要向家長解說，因為需要一定的調適，並在半年內適應教學轉變，強調年紀愈細適應得愈好。至於教師語文能力評核，若教師通過國家語委普通話測試可以獲免教師語文能力評核中卷三的口語考試，但蔡強調，教師語文能力評核還需要聆聽及拼音等測視，故對語言要求會更高。