強姦案獲撤控　官指自招嫌疑　恒大高層陳奮追訟費遭拒

地產商中國恒大集團香港公司男高層陳奮，被指於去年3月企圖強姦一名女子。陳奮其後被控一項企圖強姦罪，惟因事主情緒受到困擾，拒絕再提及事件，控方以事主無能力出庭作供為由，不提證供起訴被告，法官張慧玲最終決定撤銷案件。辯方其後申請訟費，法官今(14日)頒下判詞，指被告確有自招嫌疑，且有其他獨立證據支持事主指控，故拒絕其申請。

37歲被告陳奮，報稱任職商人。他被控於2021年3月2日企圖強姦女子X。據判詞披露，控方反對陳的申請指本案有充分獨立於X的證供支持X的投訴及顯示陳自招嫌疑，當中包括被告與X的電話對話截圖顯示2人僅認識了非常短時間，及有餐廳員工及在場人士證供指X當時嚴重醉酒，而被告送X回家並在該處逗留了超過半小時。另外，大廈的閉路電視紀錄顯示被告進入升降機上樓前衣着整齊，但離開單位到大堂時則衣衫不整。

控方續指，X的醫學報告顯示她身上有傷，傷勢與其投訴脗合；X的胸圍亦發現陳的西裝外套或西褲纖維，陳的西裝袖上亦找到X的唾液痕跡和DNA；X的家傭證供亦清晰描述X醒來後表現的困擾及作出的新近投訴。控方指出種種證據均支持X的投訴，故陳確自招嫌疑，不應獲訟費。法官則指出，雖然早在初級偵訊時X的精神情緒有問題，精神科醫生認為不宜作供，但X當時仍有出庭作供，裁判官亦裁定表面證供成立。只是因X其後的精神狀況顯示她不能出庭作供，而X亦不願作供，故控方才在無奈情況下不提證供起訴陳。至於訟費方面，法官在考慮所有環境情況後，完全認同控方的理據，認為陳確自招嫌疑，且有獨立證供支持X的指控，故拒絕給予陳任何訟費。

案件編號：HCCC 200/2021