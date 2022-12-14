公院缺人手　杜宏發哽咽：政府歧視內地醫生　議員促改註冊制度

講及內地醫生被歧視，杜宏發(右)一哽咽。(馮子健攝)

本港公營醫療系統長期超負荷。有議員今日(14日)指醫護人手不足導致壓力爆煲，引發「就醫難、就醫貴」，促優化註冊和課程銜接，並指立法會去年通過的《2021年醫生註冊(修訂)條例》，包含國際排名「百大不入」的外地院校，卻排斥內地。中華醫學會香港醫護人員協會理事長杜宏發言時哽咽，指回歸前香港排斥、歧視內地培養的醫學人才；回顧後醫生註冊條例仍然對英、美培養的醫生有優待政策，對內地培訓醫生的歧視沒有根本性改變。

議員黃國指不少港人醫師是具豐富臨床經驗的專科醫生，促不要讓珍貴人才浪費。他續稱上世界50、60年代醫生短缺，終允許內地培訓醫生有限度註冊為「社團醫生」，故建議港府在18區康健中心強化基層醫療，參考「社團醫生」模式為港人醫生有限度註冊，以紓解人手荒。他續稱，按政府預測2030年將會欠缺1610名醫生，促港府推出內地醫療培訓資歷銜接課程，讓兩地醫生接軌；制訂醫療人才庫，掌握內地醫師資歷的港人資料。

另有議員指本港醫生人手問題不足，引入非本地培訓醫生「遠水難救近火」，同事認為有限度註冊制度行之有效，港府應考慮讓有國家資歷的醫師在將成立的「基層醫療健康管理局」作有限度註冊，讓其發揮所長及短時間內補充人手，實現「雙贏」。