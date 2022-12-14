涉屢發煽動貼文及起底　被捕私影男准保釋候訊

1名男子被指在網上非法發佈2名女子的照片，及1名警員的個人資料，涉嫌違反《個人資料(私隱)條例》，被控2項「未獲資料當事人同意下披露該當時人資料」罪及1項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指明傷害」罪，案件今日(14日)在西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，法庭把案押後至2023年1月18日再訊，以便警方進一步調查，期間被告准保釋。

49歲被告梁輝，報稱任職項目經理。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請，法庭最終批准被告以7萬港元保釋，期間不得離港，每周到警署報到2次。他另須遵守一系列條件，包括刪除他的Twitter帳戶，刪除涉案的內容，不轉載或發佈可能被視作違反國安的言論或文章，不接受傳媒採訪，以及只使用不能上網的電話。

被告被控於2022年11月11日與2022年12月12日之間，在未獲資料當事人的相關同意下，披露當事人的個人資料，即女子A及女子B的照片；及於2022年8月31日與2022年12月12日之間，披露警員C的照片及姓名，意圖導致當事人或其家人蒙受指明傷害，或罔顧會否導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

案件編號：WKCC4303/2022