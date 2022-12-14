香港輔導專才未獲承認　議員斥浪費　變人才輸出

港人心理健康狀況每況愈下，近年更發生多宗疑因「壓力爆煲」而導致的倫常慘劇，學童心理健康問題亦備受關注，目前無論學童或其他市民遇到心理健康問題是均會向社工求助，致使社工工作量倍增、個案積壓未能及時處理，但有政黨指香港每年有大約1萬名輔導專業人才畢業，惟政府完全忽略，也沒有納入現行架構內，學者及議員直斥政府「浪費人才」。

香港城市大學副教授馮麗姝指目前除科技大學外，其他大學均設有輔導專業課程，每年約有1萬名同學畢業，而輔導專業與社工不同，其主要從根底出發，幫助受助者自我認識，但目前輔導專業人才與社工無法互補，甚至連社會工作助理的職位都無法申請。她了解到大部分畢業生讀完課程後會選擇移民，雖然香港不承認輔導專業人才學歷，加拿大、澳洲、美國等地卻承認，直指政府「浪費人才」。

社福界選委李漢祥指，社福界面對「唔夠錢、唔夠人、唔夠資源、唔夠地方、唔夠膽做多啲服務」，其中最大困難是唔夠人，部分工作空缺率甚至到50%。香港面臨人才荒的同時，移民潮未停，他指政府在提到「搶人才」的時候，香港很多人才被忽略和浪費，認為政府應帶頭認可輔導專業人才。

議員郭玲麗指政府忽略輔導專業人士，不僅浪費人才，甚至變成「人才輸出」，建議政府設立輔導專業制度，推動本地輔導專業人員的整體發展；在現行架構中容許社福機構及學校聘用社工或輔導專業認受人士；在現行政府職系加人輔導專業崗位；在現時基層醫療架構中設立心理輔導人員職位；及建議將學校現行「一校兩社工」改為「一校一社工一輔導」。