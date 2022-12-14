樓宇滲水舉報4.4萬宗　議員批滲水辦僅處理一半　斥局方唔着緊

不少舊區樓宇日久失修導致滲水問題嚴重，然而新樓因結構問題也會滲水，但處理時間動輒數年，令市民困擾不休。有議員今日（14日）於立法會大會提出口頭質詢，指個別滲水情況，例如冷凝水的投訴，會被滲水投訴調查聯合辦事處（滲水辦）以不會構成公眾衞生滋擾問題為由判定不獲進一步跟進，要求局方提供相關數據及會否有其他方法處理此類滲水問題，惟局方指沒有獨立統計數據，而地區事項統籌工作組會研究滲水事項，預計會在明年年中公布結果。

發展局局長甯漢豪回應指過去5年，每年接獲的滲水舉報數字，介乎3.4萬至4.4萬多宗，不予進一步調查的個案介乎1.38萬至2.1萬多宗，但並沒就不會構成公眾衞生滋擾問題而不獲進一步跟進的個案另行編制統計數字。她指滲水辦處理可循簡易程序處理的防擾事項包括排水渠、衞生設施、糞渠等狀況構成的防擾，滲水辦在收到投訴後會確認滲水源頭，如果源頭屬於上述防擾事項，便會發出防擾事故通知，其餘個案會轉介有關部門跟進。她續稱，鼓勵業主之間協商合作，業主立案法團和管理公司亦可扮演更積極角色，由政務司副司長卓永興帶領的地區事項統籌工作組也將樓宇滲水納入研究課題。

有議員指對回應「深感失望」，政府對冷凝水個案「完全唔理」，議員郭偉強也指香港2046年有約33萬棟70年樓齡的樓宇，據局方回應，滲水辦處理到的個案不足投訴一半，而屋宇署要有明顯結構問題才會介入，可見局方「力度不足、唔夠着緊」，質問局方研究有沒有時間表，及何時會提出具體建議。環境局局長謝展寰指未來會建議加重定額罰款罰則，又會研究可否修改法例，預計在明年中會有初步結論。

針對用新科技處理滲水問題，議員梁文廣指處理滲水問題的程序複雜，先要事主和管理處確保供水系統有沒有漏水，之後食環署睇污水有沒有漏水、屋宇署要試地台試色粉，再拿去化驗，而目前滲水半人手和技術落後，肯定會追不上增加個案的數目，甯指近年滲水辦引用更新進的紅外線技術，未來希望將技術推展到18區使用，但指目前以「先易後難」的原則處理個案，因越先進技術會越貴，對單位損害也越多。