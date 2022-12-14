議員倡拆細公屋選區縮輪候時間　政府憂一窩蜂揀熱門地區

現時一般家庭公屋輪候時間長達5.6年，為縮短輪候時間，有議員今日（14日）在立法會提出口頭質詢有關優化公屋編配機制，議員劉國勳關注當局會否容許公屋申請者互換單位，並建議把全港4個「公屋選區」重劃，令公屋編配更加精準，縮短輪候時間。但房屋局局長何永賢指減少分區能更靈活編配，避免市民「一窩蜂」選擇熱門地區。

對於互換單位的建議，何永賢回應指政府過往曾推出調換居所計劃，但於2002至2003年間，累積成功個案僅佔總登記公屋戶數8%，因此當局於2008年取消計劃。劉國勳質疑以現時科技，當局只須推出網上平台，讓住戶自行配對便可，何續指承諾會再作研究。

何指房委會一直有優化電腦系統，加快編配流程及公屋流轉，令申請人可以盡快上樓，但坦言現時輪候人數遠超過單位供應量。她指過去5年，47%一般申請者接受首次公屋編配、27%接受第2次編配、26%接受第3次編配，編配的等候時間須視乎各區公屋供應量，再獲編配的平均等候時間由幾星期或幾個月不等，而未能成功編配的單位會立即編配給其他申請者，編配時間不會加長公屋輪候時間。

劉國勳指政府訂立公屋「幸福設計指引」，希望創造更幸福環境。他建議政府考慮設計「幸福指引」時，加入公屋單位編配，提高首次編配的接受機率，現時低於50%申請人接受首次編配。

對於重劃4個「公屋選區」，何指由於公屋單位供應分布不均，不同地區的輪候時間相差遠，而房委會在1993年曾把公屋選區由14個合併至8個，而輪候申請者由1993年的13,679宗，減至1998年5,709宗，大幅縮減58%，並在1998年起更合併至現時的4個選區。她認為減少分區可令編配工作更加快速和靈活，避免市民「一窩蜂」選擇熱門地區，各區單位分布會更平均，讓市民更快分配到單位。