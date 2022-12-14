鄉郊海水沖廁系統未完善　政府指鋪設長距離輸水管乏效益

因海水沖廁供應系統未達完善，部分鄉郊地區的村民因而繳付昂貴水費，有議員就此提出口頭質詢。發展局局長甯漢豪表示，現時未被海水網絡覆蓋的地區包括粉嶺、上水、港島山頂及南區地域，有些涉及偏遠地區甚至遠離海岸等，若要提供海水沖廁，需要鋪設長距離的輸水管以及建立抽水站，並非最具能源效益。另根據水務處記錄，現時獲海水沖廁用途有61條新界鄉村，526條用淡水沖廁。另外，目前政府正就東涌新市鎮及興建中的東涌新市鎮擴展區興建海水沖廁系統，預計最早在2023年底啟用。

議員劉業強表示，對當局仍然藉詞建造費用高昂，推搪敷衍鄉民表示失望，認為他們都要納稅，但就要捱貴水費沖廁並繳交排污費雙重徵費，鄉民不接受政府差別待遇，又重提當局涉嫌行政失當，錯誤向山下圍村村民徵收排污費，要求當局派員了解每家每戶排污系統，給村民一個交代。

甯漢豪表示，政府首30立方米淡水收費是豁免的，大部分居民不用繳交，只有個別用戶用食水沖廁，每４個月大約需繳交１００元；排污費用方面，個別個案當局會再作跟進。

議員陳月明則提到，打鼓嶺某條村落目前有一半地方欠缺排污系統，鄉民需要自行興建。陳又指90年代興建新界東北堆填區時，政府曾承諾興建公共排污系統，但以目前來看，明顯是「走數」，詢問政府會否為鄉郊地區公共排污設立ＫＰＩ(績效指標)，指明何時完成這個基本民生設施，甯漢豪回應指將會與環境生態局及渠務署跟進。