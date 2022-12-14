教局訂國民教育績效指標　資助學校須繳自評清單

教育局昨日(13日)向全港資助學校發出通告，要求各所學校須列出加強國民教育的績效指標(KPI)，並根據由局方制訂的《加強國民教育：學校自評清單》進行自評是否在相關項目達標，如若不達標則需註明原因及達標計劃，目前有關的自評清單共有18項。

相關KPI涵蓋3大方向，包括在今個學年學校要委派專責統籌人員，領導學校以全校參與模式策略地規劃國民教育，當中包括國家安全教育；所有資助學校本學年起要每年舉辦具質素的全校性國民教育活動；以及為家長舉辦至少一項與國民教育相關的活動。

教育局稱，提供清單為協助學校規劃、落實和檢視加強國民教育的措施，學校須根據自評清單上的項目，並按校本情況和需要，增加現有措施或制訂其他合適的加強國民教育措施，以達致上述KPI。

而學校亦須於今個學年結束前，檢視本學年推行加強國民教育的情況，完成自評清單，並在明年7月21日或之前呈交教育局；至於國際學校及其他只提供非本地課程的私立學校，亦應參照清單並按學校實際情況安排。