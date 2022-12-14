學前康復服務輪候排長龍　特殊幼兒中心須苦等20.2個月

特殊教育需要學童須及早接受診斷及服務，惟輪候時間長一直為人詬病，有議員關注相關問題，詢問目前的輪候情況。勞工及福利局指，截至今年3月，到校學前康復服務、早期教育及訓練中心、幼稚園暨幼兒中心兼收計劃及特殊幼兒中心，分別有2,703、1,258、541及1,168人輪候，其中以特殊幼兒中心輪候最長，需要20.2個月。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆議員顏汶羽的書面質詢表示，截至今年3月，早期教育及訓練中心、幼稚園暨幼兒中心兼收計劃及特殊幼兒中心，分別有4,174、1,980及2,274個服務名額，而2022/23學年到校學前康復服務的名額共10,074個。平均輪候時間方面，2021/22年度而言，輪候最長為特殊幼兒中心，其餘依次為幼稚園暨幼兒中心兼收計劃(6.3個月)、早期教育及訓練中心(5.4個月)，以及到校學前康復服務(4.3個月)。

局方又指，為達致到校學前康復服務「零輪候」的目標，政府自2018年將服務恒常化，並把服務名額由約3,000個增至2022/23學年逾1萬個，到校學前康復服務的平均輪候時間亦由2019/20年度的4.8個月，縮至2021/22年度的4.3個月。政府會持續檢視到校學前康復服務的供求情況，以期達致到校學前康復服務「零輪候」。另被被到有否考慮重新檢視上述各項學前康復服務的內容與定位，局方稱會按照《殘疾人及康復計劃方案》的策略建議，在輪候時間大幅縮短後，重新檢視各項學前康復服務的定位，以期進一步加強服務，達及早介入的目標。