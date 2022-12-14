安老業界指有確診長者送暫託滯後　職員感染風險增影響服務

本港近日單日確診人數逾萬，安老院舍感染個案亦隨之上升。有業界人士表示，院舍輕症或無病徵長者送往暫託中心出現滯後，有個案甚至在確診後等待3日才被送往暫託中心，滯留院舍的受感染長者亦傳染了員工，令人手非常緊絀。

安老事務委員會委員李輝今日(14日)在電台表示，確診長者滯留為院舍帶來壓力，因為安老院沒有負壓病房，員工要替院友進行換片及餵食等，令傳播及感染風險增加，近日亦多了安老院員工確診，令人手更加捉襟見肘。她提到，院友一旦被列為密切接觸者，現時會被送到亞博館等隔離中心，部分人出現不適應，甚至有恐懼情緒和誘發自身的長期病，要送院治理，變相加重公營醫療體系負擔。她促請當局容許沒有感染的院友留在院舍就地檢疫，免除他們舟車勞頓，亦能騰出更多設施照顧確診院友。

社署回覆指，絕大部分長者或殘疾人士可獲安排即日入住暫託中心。現時，社署已啟動了6間暫託中心，以確保有足夠床位照顧確診院友。另外有2個暫託中心今日起投入運作，亞博館8號館及10號館暫託中心則分別在本周五(16日)及下周一(19日)投入服務。社署會繼續密切留意疫情的發展，並與有關政策局和部門緊密協調，在合適的地點啟動其他暫託中心，為有需要的長者及殘疾人士提供適切照顧。