扭曲樓市成交　妨礙經濟復甦　龍漢標促有序「撤辣」

2010年政府為壓抑樓市而施行辣招，時至今日，有意見認為經濟環境改變的情況下應「撤辣」，但當局指綜合考慮樓價供求、市場氣氛等因素後，認為目前環境不需調整「辣招」。有政黨今日(14日)公布關於撤辣的研究報告，指經濟環境惡化樓市已經「過冷」，辣招反而會影響經濟復甦，甚至會窒礙外來人才來港意欲，因此建議政府要「盡快出手、穩步有序」撤辣。

政黨經民聯指出，香港經濟因新冠疫情而陷入收縮，住宅成交數字近年呈大幅下降趨勢。然而辣招扭曲樓市，加劇上車盤升幅，影響二手市場交投。經民聯又指政府《施政報告》中宣布​​居港滿7年成為香港永久性居民後置業的印花稅可「先繳後退」，予人感覺是「處罰」、刁難和排擠外來人才。

針對撤辣建議，經民聯認為需立即取消買家印花稅，直接免除符合資格的外來人才買家印花稅及新住宅從價印花稅，取消「先徵後退」安排，取消額外印花稅，隨後優化新住宅從價印花稅，令换樓人士可以在2年內「先免後補」；繼而取消新住宅從價印花稅，達致全面「撤辣」。

被問到撤辣會否影響樓價，影響市民置業意欲或令市民沒有能力負擔，議員陸瀚民指香港解決房屋問題之道是實行「雙軌制」，即政府提供足夠的資助房屋，讓那些無力在私人市場置業者能夠入住資助房屋；且讓有能力的人士在私人市場置業安居，以買樓的方式向政府繳納較多的稅項，為政府庫房、社會福利和經濟發展作出貢獻。議員龍漢標續指，辣招的「初心」是在非常時期之下緩解樓價，當時亦有很多熱錢湧入香港，樓盤供不應求，但今日「錢係流出香港」，環境完全「顛倒」，因此建議政府要有序撤辣。