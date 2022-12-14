資助貧困學生買電腦及上網　首年2.4萬學童受惠

疫情下學生電子學習需求增加，政府向有需要學生提供撥款支援他們買電腦裝置及上網。

政府自1998/1999學年至今，已投放逾150億港元推行4個資訊科技教育策略，以配合培育學生終身學習，達致全人發展的教育改革目標。至近年新冠疫情爆發，學生對電子學習及上網需求殷切，優質教育基金預留15億港元，由2021/2022學年開始，推行一項為期3年的「優質教育基金電子學習撥款計劃──提供流動電腦裝置及上網支援」(計劃)，首年有705間學校參加，約2.4萬名學生受惠，平均每人獲撥款逾4,100港元。

該計劃讓公營中、小學(包括特殊學校)及直接資助計劃學校透過簡便程序申請撥款，以購買流動電腦裝置供有經濟需要的學生借用，每名學生最高的撥款金額為4,700港元；以及因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的學生，提供可攜式無線網絡路由器及流動數據卡，每名學生最高的額外撥款金額為1,700港元。

根據教育局回覆立法會議員梁毓偉書面質詢時指，計劃反應積極，2021/2022學年有705間學校參加，共有約2.4萬個學生受惠，涉及資助金額約1億港元，計及平均每名學生獲撥款約4,166港元。至於2022/2023學年就有約450間學校參加，教育局正處理有關申請，暫未有受惠學生人數及撥款開支詳情。