外傭職業介紹所未遵守實務守則　遭勞工處撤銷牌照

勞工處今日(14日)表示，已撤銷位於火炭和屯門的永隆(印菲傭)有限公司的職業介紹所牌照。由於上述職業介紹所未能遵從《職業介紹所實務守則》內訂明的規定，根據《僱傭條例》，如勞工處處長信納有關持牌人沒有遵從實務守則，可撤銷其牌照。包括上述個案，勞工處由2020年至今，共撤銷13間職業介紹所的牌照。

發言人指，有關職業介紹所未有與外傭簽訂服務協議；未有在與外傭及僱主簽訂的服務協議中包括所有必須項目；未有在向僱主發出的付款收據中包括所有指定項目；未有安排外傭及僱主簽署確認已收妥宣傳刊物及表格樣本；未有安排僱主書面確認已獲詳盡解釋其權益和責任；以及未有妥善保存與外傭及僱主之間的事務往來紀錄，包括雙方確認收妥已簽署的標準僱傭合約等。該持牌人曾向行政上訴委員會提出上訴，但有關上訴已被駁回。

勞工處又指，實務守則列出職業介紹所經營者在營運時必須遵守的主要法定要求，亦闡明處長期望職業介紹所在經營時應達到的標準。2018年2月9日生效的《2018年僱傭（修訂）條例》訂明，處長如有合理理由信納職業介紹所的持牌人或擬作為持牌人的人士，或該等人士的有關連人士或受僱人員，曾違反條例第XII部的任何條文或根據條例第62條訂立的任何規例，例如濫收求職者佣金、無牌經營，或沒有遵從根據條例第62A(1)條發出的實務守則，可拒絕發牌或續發牌照，或將牌照撤銷。