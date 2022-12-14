社工示威現場藏雷射筆　藏武器罪成還押候判

女社工涉嫌身攜雷射筆參與2019年10月1日在旺角進行的示威，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。她不認罪受審，辯稱遭警員插贓嫁禍。經審訊後，她今天（14日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官崔美霞認為被告說法不可信，相信她攜帶雷射筆是為暴力行為做準備，並有意用來傷人，下令將被告還押至12月23日判刑，期間為被告索取背景報告。

28歲被告麥籍心，報稱任職社工。她被控於2019年10月1日在塘尾道近亞皆老街，非法攜有1個能發出雷射光束的裝置。控方指，當日傍晚6時許，有示威者堵路集結，警員到場驅散，期間制服穿黑色衣物的被告，其後從被告的背囊內搜出涉案雷射筆。被告自辯時則指，警員制服她後，押解她到警方旅遊巴，期間有警員倒出她背囊內的物品檢視，再將物品逐一放回，過程中把不屬於她的該雷射筆放入。

裁判官裁決時指，旅遊巴空間狹窄，而且載有不少被捕人士在車上，被告聲稱警員把背囊內的物品倒落地的說法屬不合理。而且，被告稱警員把不屬於她的雷射筆放入背囊，但她卻沒有即時反應，抵達警署後亦沒有向值日官提出爭辯，亦是不合理。法庭裁定她是管有涉案雷射筆，考慮到她當時身處非法集結人群，身上另攜着手袖、口罩等物品，裁定她管有雷射筆是有意用作傷人，因此罪名成立。

案件編號：KCCC 2999/2021