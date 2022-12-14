逾1.4萬宗申免遣　司法覆核8388　葛珮帆：港跌入假難民深淵

今日（14日）舉行的前廳交流會中提及目前免遣返申請的人數和問題，議員葛珮帆指，據悉目前有超過1.4萬宗「免遣返聲請」，而上訴人數達2000人，司法覆核更有8388宗，葛指司法機構每年只可處理1000到2000宗相關案，如此龐大的數量會令香港在假難民議題上「沒完沒了」，令香港「跌入假難民深淵」。

葛續指雖然今年已經遣返了一部分假難民，但目前政府用在人道支援的花費上已有12億港元，過去也用了80多億港元公帑，此外，當局一直沒有交代政府用了多少錢在聘用法律團隊處理假難民的案件，並質問「假難民要禍港到邊個地步」。

針對Google新交涉的結果，葛指非常不滿Google到目前為止仍未更正，認為政府要「用盡一切手段」去處理，又指網上有很多虛假資訊，認為政府若對不實資訊立法，便可要求網上不實資訊下架且能加重罰責。

另一議員陳穎欣表示，自已會上向保安局局長及入境處處長反映有關「​​免遣返聲請」問題。她透露，政府指自本月7日實行新措施後，當局在約一星期內成功處理26宗個案，而去年全年僅處理700宗。她又引述當局表示，以現時的處理速度，有信心能達成早前向立法會承諾1年處理1000宗聲請的續效指標。陳以政府提供的數據推算，接現時處理速度一年可處理1300宗，較去年節省約6成時間。