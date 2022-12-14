海關破3宗空運貓狗食品販毒案　拘3男檢490萬元K仔

香港海關搗破3宗販毒案，檢獲8.5公斤懷疑氯胺酮(K仔)，市值約490萬港元，拘捕3名本地男子。海關機場課人員於本月2日，檢查一批從英國抵港、報稱寵物用品的空運貨物，發現2包狗糧的x光影像有可疑，打開包裝詳細檢查，檢獲5公斤懷疑K仔，市值約290萬港元。海關毒品調查科跟進案件，發現收件人為一間集運公司。

昨日(13日)，關員在新蒲崗拘捕1名45歲貨車司機，同日再於青衣拘捕1名18歲無業青年，相信他是貨物的最終收件人。其後，關員押解該青年到區內其租用的單位搜查，再起出約500克懷疑k仔，市值約29萬港元，並搜獲電子磅、熱封口機、膠袋等包裝工具。該青年已被暫控2項販運危險藥物罪名，案件將於明日(15日)到西九龍裁判法院提堂，該名貨車司機則獲釋。

另外，本月6日機場課人員經風險評估，發現一批由意大利到港、無資料的空運貨物可疑，拆開檢驗後，在1包貓砂中起出約1公斤懷疑k仔。其後，關員鎖定另一批同於大意大利運港的無名貨物，再於2包貓砂起出2公斤懷疑K仔，檢獲的3公斤K仔市值約175萬港元。至昨日，關員在屯門進行監控遞送行動，拘捕1名19歲收貨青年，他被暫控2項販運危險藥物罪名，案件將於明日到屯門裁判法院提堂。海關相信，3宗案件檢獲的毒品主要供應新界區，由於K仔的結晶與貓沙相近，毒販乘機魚目混珠販毒。