今增14870確診　輸入佔896宗創新高　多35患者離世

本港疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心公布，今日(14日)新增14,870宗確診，包括13,974本地及896宗輸入病例，輸入個案再破疫情以來單日新高。另再多35名患者離世，包括醫管局呈報32人在公立醫院離世，以及3名由公眾殮房報告的個案。第5波疫情至今共錄得10,843名患者離世。

變種病毒方面，截至昨日(13日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現132宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、7宗BF.7及150宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，再多20間安老院及12間殘疾院舍錄得新個案，共49名院友及9名員工染疫，故40名院疫被列為密切接觸者。學校方面，多937間學校呈報2,311宗確診個案，涉及1,980名學生及331名教職員，來自204間幼稚園/幼兒中心、376間小學、366間中學及27間特殊學校；有40校、共42個班級疑現傳播需停課。