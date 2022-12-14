新租管條例無牙老虎　僅2宗「炒水」案例定罪　議員促普查劏房

本港劏房問題嚴重，租金呎價除貴過豪宅，劏房環境不單惡劣，無良業主更「炒水炒電，租戶要付較一般高昂的水電費用。議員鄭泳舜議員今日(14日)在立法會大會提出書面質詢，了解相關修訂的執行情況，當局回應指，新修訂的《租務管制條例》 自今年1月生效，至12月才有首宗；而去年修訂的《水務設施規例》，亦只有兩宗因「炒水」而被定罪的案例。

而根據屋宇署對違規劏房單位的執法情況，過去三年累計進行了4,384宗巡查，發現1,319間違規劏房單位，累計發出1,282張清拆令。雖然執法數字有滯後情況，三年以來僅700多個業主單位依法作出了糾正，僅佔不足六成的總清拆令。

議員鄭泳舜指出，屋宇署每年揀選80幢樓宇，就劏房違例建築作巡查。以去年巡查1727個單位數目計，有三分一是違規，反映違規劏房情況不少。他指出，當局必須進行跨部門的聯合執法行動，糾正違規情況，以減少劣質劏房的存在。而對於「炒水」檢控情況，鄭指出當局不應單靠住戶舉報，應主動出擊調查違反租管個案並作出檢控，期待當局定期公布調查及檢控數據，並提出當局應再次進行劏房普查，為告別劏房制訂明確的路線圖。