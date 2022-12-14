認7度猥褻男童手淫口交　男教師成新冠密切接觸者押後判刑

已婚育有2女的4旬男教師，被指於3年前對自己的未成年男學生下手，數度分別在校內教室、私家車內，為男學生手淫及口交，再讓學生替他重複一樣的行為。直至學生的姊姊察覺男生與教師的含性對話訊息，才揭發事件。這名教師早前在區院承認7項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，原定今天（14日）讓辯方求情，惟他因與新冠感染者密切接觸而被隔離，今天未能上庭，案件遂押後至明年1月16日再聽取求情。另外法官注意到被告在報告中，指是被案中事主控制及逼迫，才不自願下做出涉案作為，說法完全與案情矛盾。法官遂要求辯方於下次聆訊時，就是否需要就案情傳召證人作供、進行「紐頓聆訊」陳詞。

被告彭皓峯（47歲），承認於2019年12月2日至2020年11月22日間，7度向當時13至14歲的男童X作出嚴重猥褻行為。就着法官的關注，辯方表示初步向被告索取指示後，被告指或因其表達能力而令心理學家有所誤會，但未及索取完整指示。法官聞言反駁指被告不止向心理學家如此說，他亦向感化官作同樣表述，質疑「人人都誤會佢啊？」被告更自言知道這樣說會令人感荒謬，反問「點誤會法呢？」法官亦質疑被告於求情信的悔意，「有咩悔意啊？咁已經係二次傷害啦！」辯方則重申需時索取進一步指示。

案情指，X案發時為被告的學生。在2019年12月首次事件發生時，X在放學後與被告身處校內設計與科技室，被告跪在坐下的X前方，脫下X內褲，替X手淫後，再為X口交，至X在被告口內射精。X因好奇而同意被告的行為，其後曾向被告表達憂慮，但被告答應若X不喜歡便不會再做。其後，被告分別與X午膳後、看電影後等，在車上或校內，6度向X重複前述行為，X亦會替被告進行同樣行為。至前年11月，X的姊姊在電腦上看見他們兩人的訊息對話，內容與性話題及性器官有關，其姊再把事件告訴與X同校的妹妹，其後通知校方及報警。警方事後亦取得2人的對話訊息，顯示2人關係親密，且放假亦會見面。被告被捕後坦承有關事件。

案件編號：DCCC 1092/2021