西貢老字號美容院突結業　呃客110萬元　女董事涉違商品例被捕

今年9月22日，西貢區一間經營超過20年的美容院突然結業，海關其後收到多名市民舉報，表示在該間美容院購買預繳式的療程，惟因無預警結業而未能兌現。調查發現，涉案美容院在9月份仍有銷售預繳式服務，而在公司結業後，相關負責人亦無向顧客作出任何善後安排或交代。截至今晨(14日)，海關一共接獲52名市民舉報，相關個案的服務內容主要為面部美容療程和按摩服務，牽涉金額由數千至6萬多港元不等，合計約110萬港元。

海關關注事件，隨即成立專責隊伍展開調查，並且成功聯絡所有舉報人，了解每宗個案的詳情，經深入調查後，今午以「不當地接受付款」罪名拘捕一名59歲女子，她是該公司的惟一董事，現正保釋候查。海關會繼續調查涉事美容院在結業前的營運和財政狀況，以及有無不尋常的銷售活動。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時意圖不供應有關產品、無合理理由相信能夠在指定或合理時間提供相關產品，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款50萬港元及監禁5年。