政府有意打造無煙時代　調查指個人選擇權不應剝奪

就政府有意立法，禁止向指定年份後出生人士銷售煙草，將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」。有組織今日(14日)發表民意調查，結果顯示逾8成受訪者認為有關政策不會有效防止青少年接觸香煙；近9成受訪者認為禁止向特定對象銷售煙草是剝奪個人選擇權利。

社區發展脈搏於2022年11月4日至11月10日，向逾100名12至17歲青少年及逾300名18歲或以上成年人士進行問卷調查。對於提高煙草税，逾9成受訪煙民認為因提神及紓緩身體不適等原因、以及受職場文化影響而繼續吸煙。此外，逾8成受訪市民認為應該要進一步擴大戶外公眾地方的禁煙範圍，反映大眾比較關注煙民在公眾地方的二手煙影響他人的問題。

調查亦指出，政府過往推行戒煙支援的工作不足，逾7成受訪煙民曾嘗試戒煙但不果，當中逾9成受訪煙民均表示沒有使用戒煙藥物，逾9成受訪煙民表示不清楚透過哪些渠道獲得相關的戒煙藥物。對此，組織反對盲目大幅增加煙稅；支持全面擴大禁煙範圍；促立法禁止向未成年人士售賣香煙；建議參考現時《應課稅品條例》的最高刑罰，對私煙販賣者最高被判處罰款500萬港元及終身監禁，以打擊私煙販賣及逃稅的情況。