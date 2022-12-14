二姐苦尋失散半世紀四妺丁美蘭　盼冬至團圓了卻父母遺願

「冬至」原是每個家庭團圓相聚共進晚餐的大日子，然而對於丁桂香一家人來說，最大的心願卻是尋回失散半個世紀的四妹、現年62歲的丁美蘭。她透過香港紅十字會尋人服務，盼在冬至前與丁美蘭重聚，了卻父母遺願。查詢人丁桂香為家中二姐，父母共育有9名子女，原本一家十一口生活，惟年幼時因家貧，父母無奈將3名子女(分別為四妹，六妹及九妹)交由其他人照顧，讓她們可得溫飽及更好的成長環境，如今六妹及九妹已經與桂香重逢，唯獨四妹丁美蘭至今仍無法聯絡。

丁氏一家從前住在新田石湖圍，以務農為生。當時一位朋友知道丁氏父母有多名子女，亦非常喜歡美蘭，便游說他們割愛，希望收養她。父母詳細了解朋友的家庭，因對方無兒女，相信必會將美蘭視如己出，還可以給美蘭每餐溫飽、寵愛、栽培及優質家庭生活，比跟父母一起捱餓更好。多番考慮後，丁氏父母萬般不捨地送出女兒，並提出必須要保持聯繫，不能斷絕。然而在美蘭10歲至12歲左右，跟隨養母搬離新田，並與丁家失去聯絡，並曾改名為文秀娟及戴玉英。丁氏父母十分傷心，並四處打聽尋找美蘭，得知她與養母在荃灣老圍一帶居住，因此經常帶同兒女尋找美蘭，但都失望而回。

美蘭雖因家境窮困而被送養，但姊弟都視她為家人。而丁氏父母目前已離開人世，他們生前表示渴望與美蘭重聚，可惜帶着遺憾離世。各姊弟經歲月洗禮已為人父母，體驗到父母的難處。一家人深信這是幾生修到的緣分，並希望努力完成父母遺願。姊弟們想對美蘭說，雖然父母已不在，但世上還她的有兄弟姐妹。六妹和九妹亦曾被送出寄養，但明白父母為求給孩子一條生路，才迫於無奈，忍痛割愛。丁家仝人均盼望美蘭能回家，餘生再續兄弟姐妹緣，享受珍貴的親情。丁桂香由去年10月尾透過申請香港紅十字會尋人服務開始尋找美蘭，曾透過各種方式去尋訪，但均未有美蘭的消息。而桂香與美蘭曾有一年就讀同一間位於新田的小學，惟二姐讀完二年級後轉校，沒有與老師、校友聯絡，未能由此追尋美蘭下落。