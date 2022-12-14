多24地點納強檢 屯門富健花園及荃灣豪景花園上榜
2022年12月14日 18:31
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再增24個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該24個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在青龍頭豪景花園，重開臨時流動採樣站。
污水驗出新冠病毒的地點如下：
1.屯門富健花園6座
2.屯門富健花園7座
3.長沙灣蘇屋邨壽菊樓
4.屯門御海灣2座
涉及多宗病例的地點如下：
1.馬鞍山利安邨利盛樓
2.秀茂坪曉麗苑曉晴閣
3.石硤尾白田邨康田樓
4.油塘油麗邨頤麗樓
5.觀塘月華街36號觀塘大廈
6.大圍嘉田苑嘉康閣
7.上水清曉路8號御景峰
8.天水圍天頌苑頌碧閣
9.天水圍慧景軒3座
10.馬鞍山曉峯灣畔4座
11.藍田康田苑祈康閣
12.青衣青宏苑宏裕閣
13.大埔大埔廣場宜盛閣
14.柴灣宏德居德壽樓
15.西營盤裕新大廈1座
16.荔枝角清麗苑麗裕閣
17.荃灣豪景花園景峰閣
18.荃灣豪景花園嘉蘭閣
19.柴灣杏花邨35座
20.青衣曉峰園5座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease