添402宗確診　80歲婦病歿　近半月揭逾1300人受感染

澳門跟隨內地逐步調整防疫政策，惟在放寬後相繼在社區發現大量感染個案。感染應變協調中心今(14日)公布，當地昨日(13日)新增402宗確診，其中400宗個案在社區發現，另多一名80歲婦病歿。當地近半個月以來，共揭逾1,300人受感染。而內地以外地區的輸入病例則錄多9宗，患者中有來自香港的入境者。

新增確診個案方面，包括202女200男，年齡介乎0至92歲，當中112人有症狀，列為確診病例；290人暫無症狀，列為無症狀感染者。個案中包括2宗醫學觀察酒店、醫院送檢，屬於管控中發現；153宗快測、210宗澳門核酸檢測、4宗來自珠海市核酸檢測、5宗為密切接觸者，28宗來自急症及發燒門診，共400宗屬社區中發現。當地自上月28日至昨日，累計發現共1,325名感染者。

死亡個案方面，80歲女死者既往有高血壓病、糖尿病、冠心病、心瓣膜病等病史，沒有接種新冠疫苗。她在本周一(12日)因核酸檢測確診，至昨早被送至社區治療中心接受治療，當時已意識模糊，低血糖，經治療後意識好轉，隨即轉送至高頂公共衞生臨床中心進一步治療。惟患者至當晚7時20分被發現無反應、無呼吸心跳，醫護立即為其進行心肺復甦術，但搶救無效，7時54分宣告死亡。

輸入個案方面，昨日新增9宗無症狀輸入感染個案，包括3男6女，年齡介乎23至69歲，分別為由印度、美國、越南、葡萄牙、香港及台灣入境。上述患者均已被送往指定地點隔離。