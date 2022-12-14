東南亞旅業遊港毋須「捱飯盒」　料放寬初期僅少數人訪港

港府取消入境「黃碼」限制首日，香港旅遊發展局今日(14日)接待近60名東南亞旅遊業界代表，他們留港5日間除了到多個景點考察，包括西九文化區、M+博物館、故宮文化博物館，又到西九「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮、主題樂園等，抵港首3日亦毋須「捱飯盒」，成為首批可以盡享地道美食的旅客。旅發局並安排他們與本地旅遊業界會面，商討合作舉辦東南亞旅客來港團的機會。

不過，有來自馬來西亞的業界代表指，縱使港府容許抵港旅客即日到食肆堂食，但未有取消核酸檢測、每日快測要求，有小部分旅客擔心確診後需隔離，無法繼續行程。不過，當地市民想念香港，估計初期會吸引幾萬人來港。有泰國旅業代表提到，新冠疫情前的2019年共錄得60萬人次來港，估計取消所有入境防疫措施後約40萬人次會訪港，指當局再精簡防疫措施才能吸引更多旅客來港。

另外，旅發局公布11月初步訪港旅客約為11.3萬人次，按月增加41%，截至11月累計有逾44萬人次訪港。旅發局總幹事程鼎一表示，即使取消黃碼限制，整體訪港客流仍受航班運力影響，需時逐步恢復，初期仍主要以商務、探親旅客為主，期望未來能再逐步放寬防疫限制。他又指，往年訪港旅客中80%來自內地，期望明年能與內地通關。程鼎一亦說，旅發局將會斥資不少於1億港元，邀請海外名人及媒體來港參觀以作宣傳，亦會與多個機構推出優惠，包括支持機場管理局派免費機票予海外旅客，推動香港旅遊全面復甦。